Le japonisme clé de voute de l’impressionnisme ? 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 18 janvier 2024 14:30, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le japonisme clé de voute de l’impressionnisme ? Conférence animée par Elisabeth Bayle, Diplômée de l’Ecole du Louvre guide conférencier de la caisse des monuments historiques, enseignante et chargée de cours à l’AMU en histoire de l’art..

2024-01-18 14:30:00 fin : 2024-01-18 16:00:00. EUR.

5 avenue Robert Schuman Amphi Favoreu

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Japonism, the keystone of Impressionism? Lecture by Elisabeth Bayle, Ecole du Louvre graduate, lecturer at the Caisse des Monuments Historiques, teacher and lecturer in art history at AMU.

Japonismo, ¿piedra angular del Impresionismo? La conferencia corre a cargo de Elisabeth Bayle, diplomada de la Escuela del Louvre y profesora de la Caisse des Monuments Historiques, que también enseña historia del arte en la UMA.

Der Japonismus als Schlüssel zum Impressionismus? Moderation: Elisabeth Bayle, Absolventin der Ecole du Louvre, Fremdenführerin der Denkmalschutzbehörde, Lehrerin und Dozentin für Kunstgeschichte an der AMU.

