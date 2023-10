La genèse du passage de l’écriture à la peinture chez Frida Kahlo 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône La genèse du passage de l’écriture à la peinture chez Frida Kahlo 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône Conférence animée par Delphine Scotto di Vettimo, Enseignant-Chercheur..

2023-11-09 14:30:00 fin : 2023-11-09 16:00:00. EUR.

5 avenue Robert Schuman Amphi Favoreu

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lecture by Delphine Scotto di Vettimo, Lecturer and Researcher. A cargo de Delphine Scotto di Vettimo, profesora e investigadora. Konferenz geleitet von Delphine Scotto di Vettimo, Enseignateur-Chercheur. Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 5 avenue Robert Schuman Adresse 5 avenue Robert Schuman Amphi Favoreu Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence latitude longitude 43.518399;5.446918

5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/