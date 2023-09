Conférence exceptionnelle : Pourquoi faut-il s’inquiéter du retour en force de l’inflation ? 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 19 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les prix flambent ; les Français sont inquiets ! L’inflation est un phénomène caractérisé par une hausse généralisée et continue du niveau des prix..

2023-10-19 14:30:00 fin : 2023-10-19 16:00:00. EUR.

5 avenue Robert Schuman Amphi Favoreu

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Prices are soaring; the French are worried! Inflation is a phenomenon characterized by a generalized and continuous rise in price levels.

Los precios se disparan; ¡los franceses están preocupados! La inflación es un fenómeno caracterizado por una subida generalizada y continua del nivel de precios.

Die Preise explodieren; die Franzosen sind besorgt! Inflation ist ein Phänomen, das durch einen allgemeinen und kontinuierlichen Anstieg des Preisniveaus gekennzeichnet ist.

