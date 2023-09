L’Allemagne face aux multiples défis 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 5 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Niché au cœur de l’Europe et doté d’une économie forte, l’Allemagne est cependant aujourd’hui confrontée à plusieurs défis de taille. Une conférence animée par Stéphane KRONENBERGER Historien, Chercheur au Laboratoire Telemme, AMU..

Nestled in the heart of Europe and boasting a strong economy, Germany today faces a number of major challenges. Stéphane KRONENBERGER Historian, Researcher at the Telemme Laboratory, AMU.

Enclavada en el corazón de Europa y dotada de una economía fuerte, Alemania se enfrenta sin embargo actualmente a una serie de retos importantes. Stéphane KRONENBERGER Historiador, Investigador en el Laboratorio Telemme, AMU.

Im Herzen Europas gelegen und mit einer starken Wirtschaft ausgestattet, steht Deutschland heute jedoch vor einigen großen Herausforderungen. Eine Konferenz unter der Leitung von Stéphane KRONENBERGER Historiker, Forscher am Laboratoire Telemme, AMU.

