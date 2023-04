La mélancolie et la création chez le peintre Chaïm Soutine 5 avenue Robert Schuman, 25 mai 2023, Aix-en-Provence.

Peintre de l’exil et de l’errance, réfutant toute paternité ou filiation, Soutine (1893-1943) est le peintre de l’excès, inclassable voire qualifie de « peintre maudit » par certains critiques..

2023-05-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-25 16:00:00. EUR.

5 avenue Robert Schuman Espace Cassin, amphi Favoreu

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Painter of exile and wandering, refuting any paternity or filiation, Soutine (1893-1943) is the painter of excess, unclassifiable and even qualified as a « cursed painter » by some critics.

Pintor del exilio y de la errancia, refutando cualquier paternidad o filiación, Soutine (1893-1943) es el pintor del exceso, inclasificable e incluso calificado de « pintor maldito » por ciertos críticos.

Soutine (1893-1943) ist ein Maler des Exils und der Wanderschaft, der jegliche Vaterschaft oder Abstammung ablehnt. Er ist der Maler des Exzesses, nicht klassifizierbar und wird von einigen Kritikern sogar als « verfluchter Maler » bezeichnet.

