CONCOURS DE POÉSIE – LE SENTIER DES POÈTES 5 avenue Noël Calmel Saint-Saturnin-de-Lucian, 9 novembre 2023, Saint-Saturnin-de-Lucian.

Saint-Saturnin-de-Lucian,Hérault

Cette quatorzième édition, comme les précédentes, se place tout naturellement sous l’égide de notre grand poète Max Rouquette. Le poème est le lieu de la liberté. Tout lui est permis. Et rien n’y étonne. Car c’est précisément, chez tout homme en qui survit toujours un enfant oublié, ce que réclame l’imaginaire. »

Le thème du concours de poésie est cette année : »ABRACADABRA ».

2023-11-09 fin : 2024-04-24 . .

5 avenue Noël Calmel

Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie



This fourteenth edition, like its predecessors, is naturally under the aegis of our great poet Max Rouquette. The poem is the place of freedom. Anything goes. And nothing is surprising. For this is precisely what the imagination demands of every man, in whom a forgotten child still survives. »

The theme of this year?s poetry competition is « ABRACADABRA »

Esta decimocuarta edición, como sus predecesoras, está naturalmente bajo la égida de nuestro gran poeta Max Rouquette. El poema es el lugar de la libertad. Todo vale. Y nada es sorprendente. Porque eso es precisamente lo que exige la imaginación de toda persona en la que aún vive un niño olvidado

El tema del concurso de poesía de este año es « ABRACADABRA »

Diese vierzehnte Ausgabe steht, wie die vorherigen, ganz natürlich unter der Schirmherrschaft unseres großen Dichters Max Rouquette. Das Gedicht ist der Ort der Freiheit. Alles ist erlaubt. Und nichts ist überraschend. Denn genau das ist es, was das Imaginäre in jedem Menschen, in dem immer ein vergessenes Kind weiterlebt, verlangt. »

Das Thema des diesjährigen Gedichtwettbewerbs lautet: « ABRACADA

Mise à jour le 2023-11-13 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT