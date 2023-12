Portrait 5 Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône, 30 janvier 2024, Chalon-sur-Saône.

On ne choisit pas sa famille

Neuf danseurs à la personnalité foisonnante donnent vie à un portrait de famille touchant et vivifiant sous la houlette de Mehdi Kerkouche.

Le chorégraphe choisit le sujet de l’héritage familial comme matière chorégraphique.

Par les corps électrisés d’une tribu de danseurs venus d’horizons variés, il livre sa version de la famille : heureuse, embarrassante, toxique, absente… Comment s’en extraire ou au contraire s’y réfugier ? Comment affirmer son individualité au sein d’une famille que l’on n’a pas choisie?

Les liens évoluent, les personnalités détonnent au fil des séquences, de manière isolée, en duo ou dans des partitions d’ensemble et au rythme de la musique organique de Lucie Antunes.

Ce portrait, aux allures d’exploration entre l’image du cadre et les liens qu’on nous impose, donne à voir une photo de famille contemporaine au travers d’une mosaïque de tempéraments et d’énergies.

