Début : 2023-12-27 16:30:00

CINÉMA JEUNE PUBLIC : découvrez le programme !

Pendant les vacances de noël, nous vous proposons des sorties familiales, avec des films accessibles à partir de 3 ans !

L’hiver d’Edmond et Lucy / Dès 3 ans

L’incroyable noël de Shaun le mouton et de Timmmy / Dès 4 ans

Opération père noël / Dès 6 ans

Linda veut du poulet / Dès 7 ans EUR.

5 avenue Nicéphore Niépce Espace des Arts

Chalon-sur-Saône 71100

