Ciné-débat | Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 5 avenue Michel Cabieu Ouistreham, 25 novembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Projection du film « Les chatouilles » puis débat avec l’association Stop aux Violences Sexuelles 14..

2023-11-25 17:30:00 fin : 2023-11-25 20:00:00. .

5 avenue Michel Cabieu Cinéma Le Cabieu

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Screening of the film « Les chatouilles » followed by a debate with the association Stop aux Violences Sexuelles 14.

Proyección de la película « Les chatouilles » seguida de un debate con la asociación Stop aux Violences Sexuelles 14.

Vorführung des Films « Les chatouilles » und anschließende Diskussion mit der Organisation Stop aux Violences Sexuelles 14.

