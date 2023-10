SPECTACLE – GYMMOTION 2023 5 avenue Louis le Débonnaire Metz, 6 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

SHOW ACROBATIQUE PROFESSIONNEL

Un spectacle réalisé par la troupe Gymmotion dans la lignée du cirque du soleil

Billetterie : my.weezevent.com/gymmotion. Tout public

Mercredi 2023-12-06 18:30:00 fin : 2023-12-06 20:00:00. .

5 avenue Louis le Débonnaire LES ARÊNES

Metz 57000 Moselle Grand Est



PROFESSIONAL ACROBATIC SHOW

A show produced by the Gymmotion troupe in the tradition of cirque du soleil

Tickets: my.weezevent.com/gymmotion

ESPECTÁCULO ACROBÁTICO PROFESIONAL

Un espectáculo producido por la compañía Gymmotion en la tradición del cirque du soleil

Entradas: my.weezevent.com/gymmotion

PROFESSIONELLE AKROBATIKSHOW

Eine Show, die von der Truppe Gymmotion in der Tradition des Cirque du Soleil durchgeführt wird

Tickets: my.weezevent.com/gymmotion

