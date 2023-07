Visite guidée : Dinosaures 5 avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer, 25 février 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Les visiteurs sont plongés dans le monde des dinosaures, ces grands reptiles terrestres dont les fossiles ont été retrouvés dans les roches normandes. Apprendre à les reconnaître, découvrir leurs particularités, leurs modes de vie, pourquoi ont-ils….

Samedi 2023-02-25 16:30:00 fin : 2023-02-25 17:30:00. EUR.

5 avenue Jean Moulin Le Paléospace – Musée de France

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Visitors are plunged into the world of dinosaurs, these large terrestrial reptiles whose fossils have been found in the rocks of Normandy. Learn to recognize them, discover their particularities, their way of life, why they have…

Los visitantes se sumergen en el mundo de los dinosaurios, los grandes reptiles terrestres cuyos fósiles se han encontrado en las rocas de Normandía. Aprenda a reconocerlos, descubra sus particularidades, su modo de vida, por qué…

Die Besucher tauchen in die Welt der Dinosaurier ein, dieser großen Landreptilien, deren Fossilien in den Felsen der Normandie gefunden wurden. Sie lernen, sie zu erkennen, entdecken ihre Eigenheiten, ihre Lebensweise, warum sie…

