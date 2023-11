Projection de film d’animation 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 27 décembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !

Tître du film disponible en contactant directement la médiathèque.

Projection d’un film d’animation pour le jeune public..

2023-12-27 10:00:00 fin : 2023-12-27 10:45:00. .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An adventure that will become the world’s best Christmas present!

Film title available by contacting the media library directly.

Screening of an animated film for young audiences.

¡Una aventura que se convertirá en el mejor regalo de Navidad del mundo!

Título de la película disponible contactando directamente con la mediateca.

Proyección de una película de animación para público infantil.

Ein Abenteuer, das zum schönsten Weihnachtsgeschenk der Welt wird!

Titel des Films verfügbar, wenn Sie sich direkt an die Mediathek wenden.

Vorführung eines Animationsfilms für ein junges Publikum.

