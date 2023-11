Projection : film d’animation 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 27 décembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Embarquez pour une extraordinaire aventure polaire !

Titre du film disponible en contactant directement la médiathèque.

Projection d’un film d’animation pour le jeune public. A partir de 6 ans..

2023-12-27 15:00:00 fin : 2023-12-27 16:30:00. .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Embark on an extraordinary polar adventure!

Film title available by contacting the media library directly.

Screening of an animated film for young audiences. Ages 6 and up.

¡Embárcate en una extraordinaria aventura polar!

Título de la película disponible contactando directamente con la mediateca.

Proyección de una película de animación para público infantil. A partir de 6 años.

Begeben Sie sich auf ein außergewöhnliches Polarabenteuer!

Der Titel des Films kann direkt bei der Mediathek erfragt werden.

Vorführung eines Animationsfilms für ein junges Publikum. Ab 6 Jahren.

