Récit-concert : Ô Janis ! 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 25 novembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Entre récit et concert, Hélène Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle a tissé avec cette icône. Seule, à la guitare, elle donne à ce biopic chanté, intime et décalé une énergie survoltée. La voix de la comédienne vous scotch au fauteuil..

2023-11-25 15:00:00

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Between story and concert, Hélène Palardy shares the story and the bond she has forged with this icon. Alone, on guitar, she gives this sung, intimate, offbeat biopic a supercharged energy. The actress’s voice will have you glued to your seat.

Entre relato y concierto, Hélène Palardy comparte la historia y el vínculo que ha forjado con este icono. Sola, a la guitarra, dota a este biopic cantado, íntimo y desenfadado de una energía sobrealimentada. La voz de la actriz le mantendrá pegado al asiento.

Zwischen Erzählung und Konzert teilt Hélène Palardy die Geschichte und das Band, das sie mit dieser Ikone geknüpft hat. Allein mit der Gitarre verleiht sie diesem gesungenen, intimen und schrägen Biopic eine übersprudelnde Energie. Die Stimme der Schauspielerin klebt Sie an den Sessel.

