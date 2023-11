bouquins et p’tit dej 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Vallier bouquins et p’tit dej 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 25 novembre 2023, Saint-Vallier. Saint-Vallier,Drôme Découvrez les dernières nouveautés littéraires. Le p’tit déj est offert !.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 . .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the latest literary releases. Free breakfast! Descubra las últimas novedades literarias. Desayuno gratuito Entdecken Sie die neuesten literarischen Neuerscheinungen. Das Frühstück ist kostenlos! Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu 5 avenue Eugène Buissonnet Adresse 5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale Ville Saint-Vallier Departement Drôme Lieu Ville 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier latitude longitude 45.173641;4.818889

5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/