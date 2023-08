Randonnée musicale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 21 octobre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

14h : Marche rose au profit du cancer du sein en collaboration avec le CCAS De St Vallier. 16h : Goûté rose et à 17h: concert avec les Meufs’in, six chanteuses a cappel, groupe vocal, local, amical, féminal, idéal, génial… et modeste !.

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



2pm: Pink walk in aid of breast cancer, in collaboration with the St Vallier CCAS. 4pm: Pink tea and at 5pm: concert with Les Meufs’in, six female a cappel singers, a vocal group that is local, friendly, feminine, ideal, brilliant… and modest!

14.00 h: Marcha rosa a favor del cáncer de mama en colaboración con el CCAS St Vallier. 16.00 h: Té rosa y a las 17.00 h: concierto de Les Meufs’in, seis cantantes de capela, un grupo vocal local, simpático, femenino, ideal, brillante… ¡y modesto!

14 Uhr: Rosa Marsch zugunsten von Brustkrebs in Zusammenarbeit mit dem CCAS von St Vallier. 16 Uhr: Rosa Tee und um 17 Uhr: Konzert mit den Meufs’in, sechs Sängerinnen aus Kappeln, einer lokalen, freundschaftlichen, weiblichen, idealen, genialen… und bescheidenen Vokalgruppe!

