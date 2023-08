Exposition éphémère : la vie en rose(s) ! 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 20 octobre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

A l’occasion du mois de la prévention du cancer du sein, la médiathèque se met, le temps d’une semaine, dans le ton d’octobre rose ! Réalisé par les élèves de 6ème du collège André Cotte et leur professeures d’arts plastiques..

2023-10-20 fin : 2023-10-21 . .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To mark Breast Cancer Prevention Month, the media library is getting into the spirit of pink October for a week! Created by 6th graders from André Cotte middle school and their art teacher.

Con motivo del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, la mediateca se adentra durante una semana en el espíritu del octubre rosa Creado por los alumnos de 6º curso del instituto André Cotte y su profesor de arte.

Anlässlich des Monats der Brustkrebsprävention stimmt die Mediathek eine Woche lang auf den rosa Oktober ein! Gestaltet von den Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse des Collège André Cotte und ihren Kunstlehrerinnen.

