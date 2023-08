Ateliers de sensibilisation 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 20 octobre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

A l’occasion du mois de la prévention du cancer du sein, la médiathèque se met, le temps d’une semaine, dans le ton d’octobre rose ! Stand de démonstration sur l’autopalpation par l’association SeinFormerCancer..

2023-10-20 14:00:00 fin : 2023-10-20 17:00:00. .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To mark Breast Cancer Prevention Month, the mediatheque is getting into the spirit of pink October for a week! Self-calpation demonstration stand run by the SeinFormerCancer association.

Con motivo del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, la mediateca se suma al espíritu del octubre rosa durante una semana Stand de demostración de autocalpación a cargo de la asociación SeinFormerCancer.

Anlässlich des Monats der Brustkrebsprävention stimmt die Mediathek eine Woche lang auf den rosa Oktober ein! Demonstrationsstand zur Selbstpalpation durch den Verein SeinFormerCancer.

