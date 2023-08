Voyage découverte immersion 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 30 septembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Projection du film « Le radeau des cimes » : expédition scientifique en Amazonie (durée 52 min). En présence du réalisateur, Dany Cleyet-Marrel, pilote aéronaute explorateur..

2023-09-30 15:00:00

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of the film « Le radeau des cimes »: scientific expedition in Amazonia (52 min.). In the presence of the director, Dany Cleyet-Marrel, aeronaut pilot and explorer.

Proyección de la película « Le radeau des cimes »: una expedición científica a la Amazonia (duración 52 min). En presencia del director, Dany Cleyet-Marrel, piloto aeronáutico y explorador.

Vorführung des Films « Le radeau des cimes »: wissenschaftliche Expedition im Amazonasgebiet (Dauer 52 min). In Anwesenheit des Regisseurs, Dany Cleyet-Marrel, Pilot und Entdecker der Luftfahrt.

