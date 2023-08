Rentrée litéraire 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 30 septembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Fabrice Baumann, libraire chez Decitre nous présente ses coups de cœur en littérature adulte. P’tit déj’offert !.

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 12:00:00. .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fabrice Baumann, bookseller at Decitre, presents us with his favorites in adult literature. Free breakfast!

Fabrice Baumann, librero en Decitre, presenta sus favoritos en literatura para adultos. Desayuno gratuito

Fabrice Baumann, Buchhändler bei Decitre, stellt uns seine Favoriten der Erwachsenenliteratur vor. Kostenloses Frühstück!

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche