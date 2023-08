Démonstration et immersion en réalité vistuelle 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 23 septembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Vous pourrez découvrir le territoire Porte de Drômardèche vue du ciel grâce à des lunettes à réalité virtuelles ! Film en 360° qui simule un vol en montgolfière au dessus des magnifiques paysages du nord Drôme..

2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the Porte de Drômardèche region from the air, thanks to virtual reality goggles! A 360° film that simulates a hot-air balloon flight over the magnificent landscapes of northern Drôme.

Descubra la Porte de Drômardèche desde el aire con unas gafas de realidad virtual Una película de 360° que simula un vuelo en globo aerostático sobre los magníficos paisajes del norte de la Drôme.

Sie können das Gebiet Porte de Drômardèche dank einer Brille mit virtueller Realität aus der Vogelperspektive entdecken! 360°-Film, der eine Ballonfahrt über der wunderschönen Landschaft der nördlichen Drôme simuliert.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche