Ateliers Montgolfières miniatures et rencontre avec l’aérostier Hervé martin 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 16 septembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Animés par l’association mini montgolfières radios commandés de Davezieux : coloriage et montage de montgolfière (à partir de 5ans) et construction d’une enveloppe en papier de soie (à partir de 8ans). De 10h à 17h..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Animated by the association mini montgolfières radios commandés de Davezieux: coloring and assembly of a hot-air balloon (from 5 yrs) and construction of a tissue paper envelope (from 8 yrs). From 10 a.m. to 5 p.m.

Animado por la asociación mini montgolfières radios commandés de Davezieux: coloreado y montaje de un globo aerostático (a partir de 5 años) y construcción de un sobre de papel de seda (a partir de 8 años). De 10.00 a 17.00 h.

Animiert von der Vereinigung mini montgolfières radios commandés de Davezieux: Ausmalen und Zusammenbau eines Heißluftballons (ab 5 Jahren) und Bau einer Hülle aus Seidenpapier (ab 8 Jahren). Von 10 bis 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche