Balade artistique 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 8 septembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Le tour du monde en 80 montgolfières par Rosanna Baledda, très inspirée par les tissus et les arts visuels, a réalisé ces montgolfières « miniatures » dans de belles étoffes lumineuses en soie, taffetas de grands fabricants textiles..

2023-09-08 fin : 2023-09-30 . .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Around the world in 80 hot-air balloons by Rosanna Baledda, inspired by fabrics and the visual arts, has created these « miniature » hot-air balloons in beautiful, luminous silk and taffeta fabrics from leading textile manufacturers.

La vuelta al mundo en 80 globos aerostáticos de Rosanna Baledda, inspirada en los tejidos y las artes visuales, ha creado estos globos aerostáticos « en miniatura » en hermosos y luminosos tejidos de seda y tafetán de los principales fabricantes textiles.

In 80 Heißluftballons um die Welt von Rosanna Baledda. Rosanna Baledda, die sehr von Stoffen und visueller Kunst inspiriert ist, hat diese « Miniatur »-Heißluftballons aus schönen, leuchtenden Stoffen aus Seide, Taft von großen Textilherstellern gefertigt.

Mise à jour le 2023-08-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche