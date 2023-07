Projection film 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 23 août 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Embarquez pour un fabuleux voyage dans la station spatiale internationales à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète vue depuis l’espace. Durée 1h..

2023-08-23 15:00:00 fin : 2023-08-23 . .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Embark on a fabulous journey into the international space station, with exceptional images revealing the beauty and fragility of our planet as seen from space. Duration: 1 hour.

Embárquese en un fabuloso viaje a través de la estación espacial internacional, con imágenes excepcionales que revelan la belleza y la fragilidad de nuestro planeta visto desde el espacio. Duración: 1 hora.

Begeben Sie sich auf eine fabelhafte Reise durch die internationale Raumstation mit außergewöhnlichen Bildern, die die Schönheit und Zerbrechlichkeit unseres Planeten aus der Sicht des Weltraums offenbaren. Dauer: 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche