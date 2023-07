Voyages sonores 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 4 août 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

les pieds dans l’eau et la tête dans les étoiles ! Sur réservation par téléphone ou sur la place..

2023-08-04 14:00:00 fin : 2023-08-04 16:00:00. .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



with your feet in the water and your head in the stars! Book by phone or on site.

¡con los pies en el agua y la cabeza en las estrellas! Reserva por teléfono o in situ.

mit den Füßen im Wasser und dem Kopf in den Sternen! Mit telefonischer Reservierung oder auf dem Platz.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche