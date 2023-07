Ateliers mandalas 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 19 juillet 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Le crayon à la main et le cœur dans les étoiles ! Viens développer ta créativité sur le thème de l’astronomie. Sur réservation par ou sur la place..

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-29 . .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Pencil in hand and your heart in the stars! Come and develop your creativity on the theme of astronomy. Book by phone or on site.

Lápiz en mano y el corazón en las estrellas Ven a desarrollar tu creatividad sobre el tema de la astronomía. Reserva por teléfono o in situ.

Den Bleistift in der Hand und das Herz in den Sternen! Komm und entfalte deine Kreativität zum Thema Astronomie. Mit Reservierung per oder auf dem Platz.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche