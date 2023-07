Exposition astro photographique 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier, 5 juillet 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Découvrez le ciel à travers une exposition de photos originales « la tête dans les étoiles », prises proche de chez vous par un passionné d’astronomie..

2023-07-05 fin : 2023-08-30 . .

5 avenue Eugène Buissonnet Médiathèque Départementale

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the sky through an exhibition of original « head in the stars » photos, taken close to home by an astronomy enthusiast.

Descubra el cielo a través de una exposición de fotos originales « con la cabeza en las estrellas », tomadas cerca de usted por un aficionado a la astronomía.

Entdecken Sie den Himmel durch eine Ausstellung von Originalfotos « la tête dans les étoiles », die in Ihrer Nähe von einem passionierten Astronomen aufgenommen wurden.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche