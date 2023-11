Salon des Arts et de la Création 5 Avenue Édouard Capdeville La Brède, 17 novembre 2023, La Brède.

La Brède,Gironde

Le Salon des Arts et de la Création fait son grand retour à La Brède, et il promet d’être EXCEPTIONNEL !

Avec plus de 50 artistes et artisans d’arts venant de Nouvelle Aquitaine, cet événement est réputé pour présenter des œuvres ORIGINALES et de QUALITÉ. Le temps d’un week-end, la salle des sports de La Brède se transformera en une véritable VITRINE des arts décoratifs, accueillant des peintres, sculpteurs, artisans d’art et photographes dans une ambiance conviviale.

Le comité d’organisation a soigneusement sélectionné des artistes venant de divers horizons. Que ce soient des peintures figuratives ou contemporaines, des sculptures sur BOIS ou en MÉTAL, des OBJETS DÉCORATIFS, des BIJOUX, des TISSUS ou encore des CÉRAMIQUES, il y en aura pour TOUS LES GOÛTS.

Le public est assuré de trouver son bonheur à quelques semaines des fêtes de Noël..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 18:00:00. .

5 Avenue Édouard Capdeville

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Salon des Arts et de la Création is back in La Brède, and it promises to be EXCEPTIONAL!

With over 50 artists and craftsmen from the Nouvelle Aquitaine region, this event is renowned for presenting ORIGINAL and QUALITY works. Over the course of a weekend, the Salle des Sports in La Brède will be transformed into a veritable SHOWCASE for the decorative arts, welcoming painters, sculptors, craftsmen and photographers in a convivial atmosphere.

The organizing committee has carefully selected artists from diverse backgrounds. Whether figurative or contemporary paintings, WOOD or METAL sculptures, DECORATIVE OBJECTS, JEWELRY, FABRICS or CERAMICS, there will be something for EVERY TASTE.

With Christmas just a few weeks away, the public is sure to find what they’re looking for.

El Salón de las Artes y la Creación vuelve a La Brède, ¡y promete ser EXCEPCIONAL!

Con más de 50 artistas y artesanos de la región de Nouvelle Aquitaine, este evento es famoso por presentar obras ORIGINALES y de CALIDAD. A lo largo de un fin de semana, el pabellón de deportes de La Brède se transformará en un auténtico ESCAPARATE de las artes decorativas, acogiendo a pintores, escultores, artesanos y fotógrafos en un ambiente cordial.

El comité organizador ha seleccionado cuidadosamente a artistas de procedencias muy diversas. Pinturas figurativas o contemporáneas, esculturas de MADERA o METAL, OBJETOS DE DECORACIÓN, JOYAS, FABRICAS o CERÁMICA, habrá para TODOS LOS GUSTOS.

A pocas semanas de la Navidad, los visitantes encontrarán lo que buscan.

Der Salon des Arts et de la Création kehrt nach La Brède zurück und verspricht, AUSSERGEWÖHNLICH zu werden!

Mit über 50 Künstlern und Kunsthandwerkern aus der Region Nouvelle Aquitaine ist diese Veranstaltung dafür bekannt, ORIGINALE und QUALITÄTSWERKE zu präsentieren. Ein Wochenende lang wird sich die Sporthalle von La Brède in ein wahres Schaufenster der dekorativen Künste verwandeln, in dem Maler, Bildhauer, Kunsthandwerker und Fotografen in einer freundlichen Atmosphäre zusammenkommen.

Das Organisationskomitee hat die Künstler aus den verschiedensten Bereichen sorgfältig ausgewählt. Ob figurative oder zeitgenössische Malerei, Holz- oder Metallskulpturen, dekorative Gegenstände, Schmuck, Stoffe oder Keramik – es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Besucher werden garantiert fündig, denn es sind nur noch wenige Wochen bis zum Weihnachtsfest.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Montesquieu