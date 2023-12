Séance photo avec le Père Noël 5 Avenue du stade Sainte-Sigolène, 4 décembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Le Centre de loisirs La Magie du Jeu vous propose une séance photo avec le Père Noël. Dans un décor féérique, venez immortaliser un merveilleux souvenir en famille..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

5 Avenue du stade Centre de loisirs La Magie du Jeu – Dans les locaux de l’école Saint-Joseph

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Centre de loisirs La Magie du Jeu offers you a photo session with Santa Claus. Come and immortalize a wonderful family memory in a magical setting.

El Centro de Ocio La Magie du Jeu le propone una sesión de fotos con Papá Noel. Venga a inmortalizar un bonito recuerdo familiar en un entorno mágico.

Das Freizeitzentrum La Magie du Jeu bietet Ihnen ein Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann an. In einem märchenhaften Dekor können Sie eine wunderbare Erinnerung für die ganze Familie verewigen.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron