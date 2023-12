Atelier de peinture au couteau 5 Avenue du Printemps Andernos-les-Bains, 27 décembre 2023 14:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Lydia Loeb est une artiste peintre passionnée. Elle vous propose des cours de peinture au couteau et vous permet de découvrir et de vous initier à cette technique. Entrainement sur toile cartonnée avec préparation

au gesso de la toile sur chassis puis création.

Lydia Loeb vous invite à visiter son atelier avec explications de la conception de ses toiles où vous serez charmés par ses peintures.

Cours de peinture à partir de 12 ans d’une durée de 3h.

Visite de l’atelier tout public.

Matériel fourni..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . EUR.

5 Avenue du Printemps

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Lydia Loeb is a passionate painter. She offers knife painting classes and allows you to discover and learn this technique. Training on cardboard canvas with preparation of the canvas

with gesso of the canvas on frame then creation.

Lydia Loeb invites you to visit her workshop with explanations of the conception of her paintings where you will be charmed by her paintings.

Painting classes from 12 years old for a duration of 3 hours.

Visit of the workshop for the general public.

Material provided.

Lydia Loeb es una pintora apasionada. Ofrece cursos de pintura a cuchillo y te permite descubrir y aprender esta técnica. Formación sobre lienzo de cartón con preparación

con gesso del lienzo sobre bastidor luego creación.

Lydia Loeb le invita a visitar su estudio con explicaciones sobre la concepción de sus cuadros donde quedará encantado por sus pinturas.

Clases de pintura a partir de 12 años con una duración de 3 horas.

Visita del taller para el público en general.

Materiales proporcionados.

Lydia Loeb ist eine leidenschaftliche Malerin. Sie bietet Ihnen Kurse in Messermalerei an und ermöglicht Ihnen, diese Technik zu entdecken und zu erlernen. Training auf kartonierter Leinwand mit Vorbereitung

mit Gesso der Leinwand auf Keilrahmen und anschließende Kreation.

Lydia Loeb lädt Sie ein, ihr Atelier mit Erklärungen zur Gestaltung ihrer Leinwände zu besuchen, wo Sie von ihren Bildern verzaubert werden.

Malkurse für Kinder ab 12 Jahren mit einer Dauer von 3 Stunden.

Besuch des Ateliers für alle Altersgruppen.

Material wird zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Andernos-les-Bains