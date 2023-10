Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2023: Francis Candau 5 avenue du pont de fer Castelfranc, 14 octobre 2023, Castelfranc.

Castelfranc,Lot

Domaine de création : Installation, Sculpture

Originaire de Paris, Francis Candau vit et travaille dans son atelier à Castelfranc, dans le Lot, depuis 1986, où il a construit un univers à sa mesure.

Un travail où vis, écrous, pièces de machines agricoles, profilés en fer de toutes sortes, s’assemblent et s’animent, donnant vie à un monde inattendu. La végétation et la faune s’enchevêtrent entre rêve, dérision et humour. Sculptures constructivistes, pièces de mobilier et » bestioles bizarres » s’imposent à l’espace par leur vitalité.

Toutes ces créations interrogent et stimulent le regard à l’attention du détail. Le changement de contexte est à la base de ces assemblages métalliques. C’est la trace de la matière ayant eu une première vocation puis délaissée, et enfin vouée à l’alchimie d’une renaissance poétique.

Les sculptures abstraites de Francis Candau qui ne représentent rien de la réalité, conçues comme telles, ne sont que des formes libérées de la » représentation » du monde. Cette liberté des formes tend à provoquer émotions et sentiments par le jeu de la composition, des harmonies, des équilibres et du mouvement ..

Creative fields: Installation, Sculpture

Originally from Paris, Francis Candau has lived and worked in his studio in Castelfranc, Lot, since 1986, where he has built up a world of his own.

Here, screws, nuts, pieces of agricultural machinery and iron profiles of all kinds come together and come alive, giving life to an unexpected world. Vegetation and fauna intertwine with dream, derision and humor. Constructivist sculptures, pieces of furniture and « weird bugs » impose their vitality on the space.

All these creations question and stimulate the eye for detail. The change of context is at the heart of these metal assemblages. It is the trace of a material that first had a vocation, then was abandoned, and finally dedicated to the alchemy of a poetic rebirth.

Francis Candau?s abstract sculptures, which represent nothing of reality, are conceived as such, and are simply forms liberated from the « representation » of the world. This freedom of form tends to provoke emotions and feelings through the interplay of composition, harmony, balance and movement.

Campos creativos: Instalación, Escultura

Originario de París, Francis Candau vive y trabaja desde 1986 en su taller de Castelfranc, en la región de Lot, donde ha construido un mundo propio.

Aquí, tornillos, tuercas, piezas de maquinaria agrícola y perfiles de hierro de todo tipo se unen y cobran vida, dando vida a un mundo inesperado. La vegetación y la fauna se entrelazan con el sueño, la burla y el humor. Esculturas constructivistas, muebles y « criaturas extrañas » imponen su vitalidad al espacio.

Todas estas creaciones desafían y estimulan el ojo para el detalle. El cambio de contexto está en la base de estos ensamblajes metálicos. Es la huella del material que primero tuvo una vocación, luego se abandonó y finalmente se dedicó a la alquimia de un poético renacimiento.

Las esculturas abstractas de Francis Candau, que no representan nada de la realidad y se conciben como tal, no son más que formas liberadas de la « representación » del mundo. Esta libertad de la forma tiende a provocar emociones y sentimientos a través del juego de la composición, la armonía, el equilibrio y el movimiento.

Kreativer Bereich: Installation, Skulptur

Der aus Paris stammende Francis Candau lebt und arbeitet seit 1986 in seinem Atelier in Castelfranc im Departement Lot, wo er ein Universum nach seinen Vorstellungen aufgebaut hat.

Eine Arbeit, in der Schrauben, Muttern, Teile von Landmaschinen und Eisenprofile aller Art zusammengesetzt und zum Leben erweckt werden und eine unerwartete Welt zum Leben erwecken. Die Vegetation und die Fauna verflechten sich zwischen Traum, Spott und Humor. Konstruktivistische Skulpturen, Möbelstücke und « seltsame Tiere » erobern den Raum durch ihre Vitalität.

Alle diese Kreationen stellen den Blick in Frage und regen ihn zur Aufmerksamkeit für Details an. Die Veränderung des Kontexts ist die Grundlage dieser Metallverbindungen. Es ist die Spur des Materials, das eine erste Bestimmung hatte, dann vernachlässigt wurde und schließlich der Alchemie einer poetischen Wiedergeburt gewidmet wurde.

Francis Candaus abstrakte Skulpturen, die nichts von der Realität repräsentieren und als solche konzipiert sind, sind nur Formen, die von der « Repräsentation » der Welt befreit sind. Diese Freiheit der Formen tendiert dazu, Emotionen und Gefühle durch das Spiel der Komposition, der Harmonien, des Gleichgewichts und der Bewegung hervorzurufen.

