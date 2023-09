Menu Gourmet & Vins de Provence à la Table du Pigonnet 5 avenue du Pigonnet Aix-en-Provence, 19 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Dégustez un menu gourmet de saison en 4 services de notre Chef Thierry Balligand, teinté d’inspirations méditerranéennes, en accord mets & vins..

2023-10-19 12:00:00 fin : 2023-10-23 . EUR.

5 avenue du Pigonnet Hôtel Le Pigonnet

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enjoy a 4-course seasonal gourmet menu by our Chef Thierry Balligand, inspired by the Mediterranean, with a wine and food pairing.

Disfrute de un menú gastronómico de temporada de 4 platos de nuestro Chef Thierry Balligand, inspirado en el Mediterráneo, con maridaje de vinos y platos.

Genießen Sie ein saisonales Gourmetmenü in 4 Gängen von unserem Chefkoch Thierry Balligand, das von mediterranen Inspirationen geprägt ist und mit Speisen und Weinen harmoniert.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence