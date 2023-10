Les Musicales Automnales 5 avenue du Pigonnet Aix-en-Provence, 13 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Soirées musicales entre pop, folk et jazz un vendredi tous les 15 jours dans l’ambiance cosy du Bar 1924.

2023-10-13 19:30:00 fin : 2023-10-13 22:00:00. EUR.

5 avenue du Pigonnet Bar 1924 Le Pigonnet

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Musical evenings of pop, folk and jazz every fortnight in the cosy ambience of Bar 1924

Veladas musicales de pop, folk y jazz cada quince días en el acogedor ambiente del Bar 1924

Musikalische Abende zwischen Pop, Folk und Jazz alle zwei Wochen freitags in der gemütlichen Atmosphäre der Bar 1924

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence