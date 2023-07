Portes ouvertes : Atelier d’artiste Sandra Gadret 5 Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne, 26 août 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Profitez de cette occasion de venir découvrir l’artiste Sandret Gadret dans son élément. Elle vous proposera un voyage dans l’unvers qui est le sien !.

2023-08-26 fin : 2023-08-27 19:00:00. .

5 Avenue du Maréchal Leclerc Atelier de Sandra Gadret

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Take this opportunity to discover the artist Sandret Gadret in her element. She will offer you a journey into her own world!

Aproveche esta oportunidad para descubrir a la artista Sandret Gadret en su elemento. Te llevará de viaje a su propio mundo

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um die Künstlerin Sandret Gadret in ihrem Element zu erleben. Sie wird Ihnen eine Reise in das Unversum, das ihr eigen ist, vorschlagen!

Mise à jour le 2023-03-10 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne