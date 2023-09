Noël à La Boutique des Créateurs 5 avenue du 8 mai 1945 Oradour-sur-Vayres, 28 novembre 2023, Oradour-sur-Vayres.

Oradour-sur-Vayres,Haute-Vienne

La Boutique des Créateurs d’Oradour-sur-Vayres ouvre ses portes pour les fêtes de fin d’année. Venez dénicher des produits locaux et originaux, pour offrir à vos proches ou bien pour vous faire plaisir ! Bijoux, savons, sacs, porcelaine, émaux, mode, miel… Vous y trouverez forcément votre bonheur..

2023-11-28 fin : 2023-12-23 12:30:00. .

5 avenue du 8 mai 1945

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Boutique des Créateurs d’Oradour-sur-Vayres opens its doors for the festive season. Come and find original, local products to offer your loved ones, or to treat yourself! Jewelry, soaps, bags, porcelain, enamels, fashion, honey? You’re bound to find what you’re looking for.

La Boutique des Créateurs de Oradour-sur-Vayres abre sus puertas con motivo de las fiestas. Venga a descubrir productos originales y locales para regalar a los suyos o darse un capricho Joyas, jabones, bolsos, porcelana, esmaltes, moda, miel.. Seguro que encuentra lo que busca.

Die Boutique des Créateurs in Oradour-sur-Vayres öffnet ihre Türen für die Feiertage zum Jahresende. Hier finden Sie lokale und originelle Produkte, die Sie Ihren Lieben schenken oder sich selbst gönnen können Schmuck, Seifen, Taschen, Porzellan, Emaille, Mode, Honig? Hier werden Sie bestimmt fündig.

Mise à jour le 2023-09-13 par SPL Terres de Limousin