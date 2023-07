Yoga à la villa Tiki 5 avenue des dunes Vieux-Boucau-les-Bains, 22 août 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Tous les cours sont basé sur les enseignements du Hatha Yoga. Chaque séance est orienté selon une thématique (philosophique, saisonnière, physique.) sur laquelle la pratique posturale (asanas) et respiratoire (pranayama) et méditative est adaptée quelque soit le style de cours..

2023-08-22 fin : 2023-08-22

5 avenue des dunes

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



All classes are based on the teachings of Hatha Yoga. Each session is thematically oriented (philosophical, seasonal, physical, etc.), with postural practice (asanas), breathing (pranayama) and meditation adapted to each style of class.

Todas las clases se basan en las enseñanzas del Hatha Yoga. Cada sesión se basa en un tema (filosófico, estacional, físico, etc.) al que se adaptan la práctica postural (asanas), la respiración (pranayama) y la meditación, sea cual sea el estilo de la clase.

Alle Kurse basieren auf den Lehren des Hatha-Yoga. Jede Sitzung ist nach einem bestimmten Thema ausgerichtet (philosophisch, jahreszeitlich, körperlich…), auf das die Körperhaltung (Asanas), die Atmung (Pranayama) und die meditative Praxis abgestimmt sind, unabhängig vom Stil des Kurses.

