Instant Musical 5 Avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste, 15 décembre 2023 19:30, Saint-Laurent-de-Neste.

L’école de musique et leurs professeurs vous offre

un Instant Musical en l’église de Saint-Laurent de Neste.

Participation au chapeau

à l’issue de ce concert auberge espagnole..

The music school and their teachers offer you

a Musical Moment in the church of Saint-Laurent de Neste.

Participation by hat

at the end of the concert.

La escuela de música y sus profesores le ofrecen

un Momento Musical en la iglesia de Saint-Laurent de Neste.

Participación con sombrero

al final del concierto.

Die Musikschule und ihre Lehrer bieten Ihnen

ein Instant Musical in der Kirche von Saint-Laurent de Neste.

Teilnahme mit Hut

im Anschluss an das Konzert auberge espagnole.

