Festival « A fond la cale » 5 Avenue de Saint-Martin Bréhal, 10 août 2023, Bréhal.

Bréhal,Manche

Le Festival « A Fond la Cale » présente sa 23ème édition du 10 au 13 août 2023. Toujours aussi déjanté et décalé le festival est avant tout UNIQUE avec sa course d’Objets Flottants Non Identifiés (OFNI) et sa course des « joyeux baleiniers de la saint-martinade » unique en France !.

Vendredi 2023-08-10 fin : 2023-08-13 . .

5 Avenue de Saint-Martin

Bréhal 50290 Manche Normandie



The « A Fond la Cale » Festival presents its 23rd edition from August 10 to 13, 2023. As crazy and offbeat as ever, the festival is above all UNIQUE, with its race of Unidentified Floating Objects (UFOs) and its race of the « joyful whalers of the Saint-Martinade », unique in France!

El Festival « A Fond la Cale » presenta su 23ª edición del 10 al 13 de agosto de 2023. Tan loco y fuera de lo común como siempre, el festival es ante todo ÚNICO con su carrera de Objetos Flotantes No Identificados (OVNIS) y su carrera de los « balleneros felices de la Saint Martinade », ¡únicos en Francia!

Das Festival « A Fond la Cale » präsentiert seine 23. Ausgabe vom 10. bis 13. August 2023. Das Festival ist wie immer verrückt und schräg und vor allem EINMALIG mit seinem Rennen der « Unidentifizierten Schwimmenden Objekte » (OFNI) und dem in Frankreich einzigartigen Rennen der « Fröhlichen Walfänger der Saint-Martinade »!

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche