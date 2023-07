LIBERER SES VOIX CREATIVES : SoulCollage® et Sophrologie 5 avenue de la république Chantelle, 26 août 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Un temps pour explorer vos différentes facettes, développer votre créativité et votre intuition à travers 2 techniques : le SoulCollage® et la sophrologie..

2023-08-26 17:00:00 fin : 2023-08-26 20:00:00. EUR.

5 avenue de la république Baba Yaga hôtel de la poste

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A time to explore your different facets, develop your creativity and intuition through 2 techniques: SoulCollage® and sophrology.

Un tiempo para explorar tus diferentes facetas, desarrollar tu creatividad e intuición a través de 2 técnicas: SoulCollage® y sofrología.

Eine Zeit, in der Sie Ihre verschiedenen Facetten erforschen, Ihre Kreativität und Intuition mithilfe von 2 Techniken entwickeln können: SoulCollage® und Sophrologie.

