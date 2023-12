Atelier des verriers 5 Avenue de la Gare Val-Fouzon, 9 décembre 2023 10:00, Val-Fouzon.

Val-Fouzon,Indre

Journées découverte : « Allez, on va souffler notre boule de Noël » Marie Josèphe et Roger vous ferons partager leur passion, de 10h à 12h et de 15h à 19h (à partir de 6 ans)..

2023-12-09 fin : 2023-12-24 12:00:00. .

5 Avenue de la Gare

Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire



Discovery days: « Come on, let’s blow our Christmas baubles » Marie Josèphe and Roger will share their passion with you, from 10am to 12pm and from 3pm to 7pm (6 years and up).

Jornadas de descubrimiento: « Ven, soplemos nuestras bolas de Navidad » Marie Josèphe y Roger compartirán su pasión con usted, de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 (para niños a partir de 6 años).

Entdeckungstage: « Allez, on va souffler notre boule de Noël » Marie Josèphe und Roger lassen Sie an ihrer Leidenschaft teilhaben, von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr (ab 6 Jahren).

Mise à jour le 2023-12-03 par BERRY