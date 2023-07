Soirée couscous Royal et concert Tekema 5 Avenue Côte d’Argent Messanges Catégories d’Évènement: Landes

Messanges Soirée couscous Royal et concert Tekema 5 Avenue Côte d’Argent Messanges, 25 août 2023, Messanges. Messanges,Landes Soirée couscous au Restaurant Mamasé. Venez profiter de notre programmation musicale. Réservation conseillée..

5 Avenue Côte d’Argent Restaurant Mamasé

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Couscous evening at Mamasé Restaurant. Come and enjoy our musical program. Reservation advised. Noche de cuscús en el Restaurante Mamasé. Venga a disfrutar de nuestro programa musical. Se recomienda reservar. Couscous-Abend im Restaurant Mamasé. Genießen Sie unser musikalisches Programm. Reservierung wird empfohlen.

