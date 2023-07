Soirée sénégalaise + concert Malick Diaw 5 Avenue Côte d’Argent Messanges, 5 août 2023, Messanges.

Messanges,Landes

Venez vous détendre avec la soirée sénégalaise et nos plats ( thieboudiéne ou mafé), ambiance assurée avec le groupe musical Malick Diaw..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

5 Avenue Côte d’Argent Restaurant Mamasé

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and relax with the Senegalese evening and our dishes (thieboudiéne or mafé), with the Malick Diaw musical group.

Venga y relájese con una velada senegalesa y nuestros platos (thieboudiéne o mafé), con el grupo musical Malick Diaw garantizado para ponerle de buen humor.

Entspannen Sie sich bei einem senegalesischen Abend und unseren Gerichten ( Thieboudiéne oder Mafé). Die Musikgruppe Malick Diaw sorgt für die richtige Stimmung.

Mise à jour le 2023-07-07 par OTI LAS