CINÉ-CLUB OBJECTIF CINEMA LES 400 COUPS 5 Avenue Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez, 28 janvier 2024, Saint-Félix-de-Lodez.

Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 17:00:00

fin : 2024-01-28 20:00:00

Antoine Doinel enfant solitaire d’une douzaine d’années est mal aimé de ses parents, persécuté par son instituteur. Il fait l’école buissonnière et à traîne dans les rues de Paris avec son ami René. il est renvoyé de sa classe pour avoir plagié Balzac. Il se réfugie chez René. Ensemble, ils volent une machine à écrire essayent de la revendre et avoir assez d’argent pour aller voir la mer..

Les 400 coups de François Truffaut (FR – 1959)

Avec Jean Pierre Leaud, Guy Decomble, Claire Maurier

à partir de 8 ans – version restaurée 4K

Prix du jury et prix de la mise en scène Festival de Cannes 1959

Premier film du alors virulent critique François Truffaut, Les Quatre cents coups va immédiatement imposer son auteur comme porte-drapeau de la Nouvelle vague, par son succès tant critique que public. Truffaut livre ici un film proche du cinéma-vérité, un quasi-documentaire sur la vie d’un adolescent dans les années 50 qui pourrait tout aussi bien être Truffaut que… Léaud.

5 Avenue Cardinal de Fleury

Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie



