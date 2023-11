CINÉ-CLUB OBJECTIF CINÉMA THE SWIMMER 5 Avenue Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez, 3 décembre 2023, Saint-Félix-de-Lodez.

Saint-Félix-de-Lodez,Hérault

Dans un quartier huppé du Connecticut, Ned Merrill se met en tête de rentrer chez lui à la nage, en empruntant chaque piscine se trouvant sur son chemin. Ce parcours se transforme alors en un veritable voyage initiatique fait de rencontres et d’experiences. The Swimmer est un joyau insolite et meconnu du Nouvel Hollywood..

2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 20:00:00. EUR.

5 Avenue Cardinal de Fleury

Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie



In an upscale Connecticut neighborhood, Ned Merrill sets out to swim home, using every pool in his path. The journey turns into a veritable voyage of initiation, filled with encounters and experiences. The Swimmer is an unusual and little-known jewel in the crown of New Hollywood.

En un lujoso barrio de Connecticut, Ned Merrill se propone volver a casa nadando, utilizando todas las piscinas que encuentra a su paso. El trayecto se convierte en un viaje de descubrimiento, lleno de encuentros y experiencias. El Nadador es una joya inusual y poco conocida de la corona del Nuevo Hollywood.

Ned Merrill, der in einer vornehmen Gegend von Connecticut lebt, hat sich in den Kopf gesetzt, nach Hause zu schwimmen, indem er jedes Schwimmbad auf seinem Weg benutzt. Dieser Weg wird zu einer wahren Initiationsreise voller Begegnungen und Erlebnisse. The Swimmer ist ein ungewöhnliches und unbekanntes Juwel des New Hollywood.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS