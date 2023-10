CINÉ-CLUB LES VITTELONI 5 Avenue Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez, 12 novembre 2023, Saint-Félix-de-Lodez.

Saint-Félix-de-Lodez,Hérault

De Federico Fellini.

C’est la fin de l’été dans une petite station balnéaire italienne animée par le seul carnaval. Cinq amis trentenaires mènent une vie de désœuvrés qui leur vaut d’être surnommés les « Vitelloni » (grands veaux). Première œuvre d’inspiration autobiographique réalisée par Fellini..

2023-11-12 17:00:00 fin : 2023-11-12 20:00:00. EUR.

5 Avenue Cardinal de Fleury

Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie



By Federico Fellini.

It’s the end of summer in a small Italian seaside resort, where the carnival is the only event of the year. Five friends in their thirties lead an idle life that earns them the nickname « Vitelloni » (big calves). Fellini?s first autobiographically inspired work.

Es el final del verano en una pequeña localidad costera italiana donde el carnaval es la única atracción. Cinco amigos treintañeros llevan una vida ociosa que les vale el apodo de « Vitelloni » (grandes terneros). La primera película de inspiración autobiográfica de Fellini.

Von Federico Fellini.

Es ist Spätsommer in einem kleinen italienischen Badeort, der nur vom Karneval belebt wird. Fünf Freunde in ihren Dreißigern führen ein Leben voller Arbeit, das ihnen den Spitznamen « Vitelloni » (große Kälber) eingebracht hat. Fellinis erstes autobiografisch inspiriertes Werk.

