Réveillon de la Saint-Sylvestre F.N.A.C.A 5 avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou, 4 décembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Réveillon de la Saint-Sylvestre F.N.A.C.A le 31 décembre 2023 à 19h30 !!

Ambiance & Cotillons

Repas avec menu généreux ambiancé par la célèbre accordéoniste Karine Fontaine et ses 4 musiciens

Apéro + Menu + boissons comprises : 110 € / pers

Réservation validée après règlement.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

5 avenue Camille Gaté

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



New Year’s Eve F.N.A.C.A on December 31, 2023 at 7:30 p.m.!??? ?

Ambiance & Cotillons

Meal with generous menu, accompanied by the famous accordionist Karine Fontaine and her 4 musicians ???

Aperitif + Menu + drinks included : 110 ? / pers

Reservation validated after payment

Nochevieja F.N.A.C.A el 31 de diciembre de 2023 a las 19h30 !!?? ?

Ambiente y fiesta

Comida con un menú generoso, acompañado por la famosa acordeonista Karine Fontaine y sus 4 músicos ???

Aperitivo + Menú + bebidas incluidas : 110 € / pers

Reserva validada tras el pago

Silvester F.N.A.C.A am 31. Dezember 2023 um 19:30 Uhr!!?? ?

Stimmung & Cotillons

Essen mit großzügigem Menü, umrahmt von der berühmten Akkordeonistin Karine Fontaine und ihren 4 Musikern ????

Aperitif + Menü + Getränke inbegriffen : 110 ? / Pers

Reservierung gültig nach Zahlungseingang

Mise à jour le 2023-12-01 par OT DU PERCHE