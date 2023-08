Journées de la culture et du patrimoine: Visites de l’exopistion « Dessiner » 5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Rétrospective de l’enseignement du dessin à Brive et des œuvres dessinées de J-Maurice Souchaud..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

5 Avenue Bourzat

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Retrospective of the teaching of drawing in Brive and the drawings of J-Maurice Souchaud.

Una retrospectiva de la enseñanza del dibujo en Brive y de los dibujos de J-Maurice Souchaud.

Rückblick auf den Zeichenunterricht in Brive und die gezeichneten Werke von J-Maurice Souchaud.

