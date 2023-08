Journées de la culture et du patrimoine: Découverte et initiation au dessin d’architecture d’après les façades de l’école Firmin Marbeau 5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Journées de la culture et du patrimoine: Découverte et initiation au dessin d’architecture d’après les façades de l’école Firmin Marbeau 5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Avec Isabelle Malèze professeur de dessin/peinture à l’EMA. Le 16 septembre de 10h à 12h. Sur réservation..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

5 Avenue Bourzat

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With EMA drawing/painting teacher Isabelle Malèze. September 16, 10am to 12pm. Reservations required. Con Isabelle Malèze, profesora de dibujo y pintura de la EMA. 16 de septiembre de 10.00 a 12.00 h. Reserva obligatoria. Mit Isabelle Malèze Lehrerin für Zeichnen/Malen an der EMA. Am 16. September von 10 bis 12 Uhr. Nach vorheriger Anmeldung. Mise à jour le 2023-08-22 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu 5 Avenue Bourzat Adresse 5 Avenue Bourzat Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville 5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde latitude longitude 45.15648;1.52946

5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/