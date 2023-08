Journées de la culture et du patrimoine: Déambulation choréographique « Et nous sommes juste là » 5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Journées de la culture et du patrimoine: Déambulation choréographique « Et nous sommes juste là » 5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Par la compagnie Movimentum suivie du spectacle « Juste là ». Le 16 septembre à 14h..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

5 Avenue Bourzat

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



By the Movimentum company, followed by the show « Juste là ». September 16 at 2pm. A cargo de la compañía Movimentum, seguido del espectáculo « Juste là ». 16 de septiembre a las 14.00 h. Von der Kompanie Movimentum gefolgt von der Aufführung « Juste là ». Am 16. September um 14 Uhr. Mise à jour le 2023-08-22 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu 5 Avenue Bourzat Adresse 5 Avenue Bourzat Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville 5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde latitude longitude 45.15648;1.52946

5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/