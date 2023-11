Rencontre avec JK Gras 5 Avenue Aristide Briand Istres, 6 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Pour répondre aux demandes de nos lecteurs, J.K-GRAS sera à nouveau à la librairie ce 6 décembre. Cette autrice de Fantasy écrit des histoires puissantes où s’entremêlent magie et aventure..

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 18:00:00. .

5 Avenue Aristide Briand Arbre-Monde

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In response to reader demand, J.K-GRAS will be back at the bookshop on December 6. This fantasy author writes powerful stories where magic and adventure intertwine.

En respuesta a las peticiones de nuestros lectores, J.K-GRAS volverá a la librería el 6 de diciembre. Esta autora de fantasía escribe poderosas historias que combinan magia y aventura.

Um den Wünschen unserer Leser nachzukommen, wird J.K-GRAS am 6. Dezember wieder in der Buchhandlung sein. Die Fantasy-Autorin schreibt kraftvolle Geschichten, in denen Magie und Abenteuer miteinander verschmelzen.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme d’Istres